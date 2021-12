1.250 bomen geplant in Geetbets: "En dat is nog maar het begin"

De keuze voor dit gebied is geen toeval. "Vroeger, in de jaren 1700, was hier het Doornbos. We hebben daar relicten van teruggevonden. Dat bos is verdwenen door de landbouw en we willen dat nu opnieuw herstellen. Dit in samenwerking met Erfgoed,zodat we een mooie doorgang richting het kasteel Terlenen kunnen maken". In totaal komt er op deze locatie de komende jaren nog zo'n 10 hectare aan gloednieuw bos.