Nieuw gemeentebestuur in Willebroek: N-VA en Open VLD ruilen CD&V in voor Groen

In Willebroek is er een nieuw gemeentebestuur gevormd. N-VA en Open VLD vormen vanaf volgend jaar een coalitie met Groen in plaats van met CD&V. Dat meldt RTV en werd ook aan onze redactie bevestigd. De partijbesturen van N-VA, Open VLD en Groen hebben vandaag een nieuw bestuursakkoord goedgekeurd. De relatie tussen N-VA en Open VLD enerzijds en CD&V anderzijds was verzuurd geraakt. "We zaten in een impasse en Groen kwam met een voorstel", zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA).