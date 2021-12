Oostenrijks houtbedrijf plant 20.000 nieuwe bomen in Westhoek

Kronospan is één van de grootste houtverwerkende groepen in de wereld. Het bedrijf is opgericht in Oostenrijk en maakt allerlei producten die uit hout zijn afgeleid, zoals panelen en houten platen. Vorig weekend werd er aan de Sulferberg in Westouter bomen geplant, dit weekend zijn ze aan de Ieperlee bezig met een viertal kleine percelen te bebossen. Ignace Gorus van Kronospan België: "Dit kadert in de vergroeningspolitiek van het bedrijf. We zetten meer en meer in op vergroening en gebruiken zoveel mogelijk recyclagehout. We zullen in de Westhoek zo'n 20.000 nieuwe bomen planten. Volgend jaar gaan we het Jan Ypermanpark bebossen, een park van 15 ha.