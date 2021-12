Op de valreep kon het nog: brocanterie in Brabanthal was een succes

Het waren spannende weken voor de organisatie van de populaire brocanterie in de Brabanthal in Leuven. Tot vorige week vrijdag was het bang afwachten of hun editie van dit jaar wel zou kunnen doorgaan. Maar het geluk stond aan hun kant. Pas vanaf morgen, maandag 6 december, worden evenementen met meer dan 200 personen binnen verboden. "Ik heb vandaag zo'n 80 telefoons gekregen van mensen die zich afvroegen of het überhaupt wel doorging. De interesse en zin om te komen was dus heel aanwezig," klinkt het bij de organisatie.