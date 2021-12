Paus Franciscus bezoekt Grieks vluchtelingenkamp: “Middellandse Zee wordt begraafplaats zonder grafstenen”

De paus hield ook een uitvoerige toespraak over de reden van zijn bezoek. "De Middellandse Zee wordt een koude begraafplaats zonder grafstenen, als een spiegel van de dood", zei de paus tijdens zijn toespraak in het kamp.



"Laten we niet toestaan ​​dat de Middellandse Zee verandert in een desolate zee van doden, (...). Ik smeek u, laten we deze ondergang van de beschaving stoppen."