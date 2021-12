Sinterklaas brengt cadeautje naar Amsterdam, "een heilig stukje bot van kaak of schouderblad Sint-Nicolaas"

Nicolaas van Myra was in het begin van de 4e eeuw bisschop in Myra in het zuid-westen van Klein-Azië, een gebied in wat nu Turkije is. Tijdens zijn leven was hij erg geliefd. Net om die reden werden zijn botten na zijn overlijden bewaard in een kerk, net buiten Myra. Later werd hij ook heilig verklaard door de Grieks-Katholieke kerk. Zijn beenderen zouden uiteindelijk door zeevaarders zijn meegenomen richting Italië, waar er speciaal een basiliek voor werd gebouwd.

De bisschop werd een belangrijk personage in verschillende legendes. Zo gaat het verhaal van een koopman die al zijn geld had verspild en op het punt stond om een van zijn drie dochters te verkopen op de slavenmarkt. Nicolaas zou anoniem drie keer achter elkaar een zakje met goud door het raam van het huis hebben gegooid, om ervoor te zorgen dat het kind niet moest worden verkocht. In sommige versies van het verhaal wordt er gesproken over schoenen waar de zakjes goud in waren beland. Schoenen die stonden te drogen voor... de schoorsteen.