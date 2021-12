Het jaar van de Kempense hulp voor Wallonië na de zware overstromingen: "Het leek wel een oorlogsgebied langs de Vesder"

In samenspraak met de burgemeester van Trooz werd beslist om de sporthal snel opnieuw aan te pakken. "Het is dé centrale ontmoetingsplek van het dorp. De wanden waren door water en slib weggeslagen. Binnen lag zelfs een hele boom en een meegesleurde auto. We zijn nu bijna klaar, na nieuwjaar komen er nieuwe deuren", zegt Van Nieuwenhuysen.

De hulp bracht ook Kempenaren bij elkaar. "De elektriciteit is hier door drie concurrende firma's samen heraangelegd. Hetzelfde met de verwarminsgketels." Naast helpende bedrijven zijn er de vele vrijwiliigeres. "Een club breiende en hakende dames heeft letterlijk warmte gebracht door sazies ofwel dekens voor de inwoners te breien. De leden van de lokale serviceclubs hebben ook geholpen. Dokters en advocaten stonden hier honderden besmeurde stoelen te poetsen. De kayakclub heeft afval verzameld langs de oevers. En zo kan ik wel even doorgaan", zegt Guy.

Volgens Van Nieuwenhuysen wordt de hulp in grote dank anvaard. "De inwoners zijn ons erg erkentelijk. Maar er is ook een dubbel gevoel. Er moet nog zoveel gebeuren. Sommigen van hen zien het even niet meer zitten. Begrijpelijk maar onze steun gaat nog even voort."