Het jaar van vaccinatie-Romeo Chris Van Tongelen: "Overheid moet afgelaste contracten in cultuursector compenseren" 

De drukte van de boostercampagne in het Putse vaccinatiecentrum staat in schril contrast met de stilte in de cultuursector. "Dat is een ramp. In de zomer mocht er een beetje, vanaf september was het volle bak, tot een paar weken geleden alles weer plat lag. Theater tot 200 mensen kan nog maar voor grotere producties is dat onmogelijk. Daarom heb ik een voorstel voor de overheid. Ouders die op hun kinderen passen in quarantaine behouden 70 procent van hun loon. Ik stel voor dat we vanuit de cultuursector ook 70 procent mogen facureren aan de overheid van alle contracten die we hebben afgesloten, maar die door de maatregelen niet kunnen doorgaan. Volgens mij zou heel de de evenementensector daar content mee zijn."