Het jaar van de doorbraak voor turnster Jutta Verkest: "Ik droom van een olympische medaille"

Jutta Verkest is intussen 16 en timmert hard aan haar toekomst in het turnen. "Ik zit op de topsportschool en dat is elke dag superhard trainen en je smijten. Elk week sta ik zo'n 32 uren op de mat. Daarnaast krijg ik ook nog de gewone schoolvakken. Volgende week heb ik één weekje kerstvakantie daarna begin ik weer met trainen." De gouden medaille van Nina Derwael heeft België laten proeven van eremetaal. "Elke gymnaste droomt daarvan, dus waarom ik niet? Mijn focus ligt nu op het EK in augustus."

Buiten het turnen is Jutta een tiener als alle andere die jong probeert te zijn ondanks de coronacrisis. "Af en toe ga ik eens shoppen of plezier maken, al is dat nu in mindere mate. Als iedereen zich aan de maatregels houdt zullen we corona wel verslaan en erdoor komen." De ziekte kwam voor Jutta deze week erg dichtbij. "Mijn mama testte positief, ik ben gelukkig negatief. We zullen het kerstfeest voor een keer zonder haar moeten vieren."