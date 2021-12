4 verdachten gearresteerd in Hasselt na gewapende overval

In Hoeselt is gisteren autohandelaar B&O Cars overvallen. De overvallers stalen 3 voertuigen onder de bedreiging van wapens en sloegen op de vlucht richting Hasselt. De politie kon de criminelen achtervolgen. Anja De Schutter van het Limburgse parket: “Uiteindelijk heeft hun spoor dan geleid naar een leegstaande woning in Hasselt. Daar heeft de politie twee vluchtvoertuigen aangetroffen en kon 4 verdachten arresteren. Ze zullen in de loop van de voormiddag worden verhoord.”