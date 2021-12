Vaccinleveringen komen eindelijk aan in Afrika, maar ze toedienen is de volgende uitdaging

Het ziekenhuis uit de reportage heeft, net als veel andere ziekenhuizen in Afrika, voortdurend te weinig vaccins. Het heeft namelijk maar één vriezer, en daarin moeten ook de routinevaccins worden bewaard. In veel Afrikaanse landen stelt zich dat probleem: in Kameroen hebben ze maar één koelwagen, Mali, dat veel groter is, heeft er twee. Naast het gebrek aan medische infrastructuur kampen de landen met een moeizame distributie over land of een tekort aan personeel.