Alweer twee scholen dicht in Meise: “Bijna helft leerlingen zat al in quarantaine”

Steeds meer scholen sluiten de deuren door corona. Zo ook basisschool de Leertuin in Meise, daar zijn 202 kinderen op 416 afwezig en 19 van de 40 leerkrachten. Ook in de Fusieschool in Wolvertem is het aantal afwezigen groot. Daar zitten 166 van de 352 leerlingen in quarantaine en zijn 16 van de 33 leerkrachten.

“We hebben het lang kunnen volhouden”, zegt directeur Patrick Geukens van de Fusieschool in Wolvertem. “We hadden totaal geen besmettingen tot vorige week maandag. Dan hebben twee juffen positief getest en is het heel snel gegaan. Op drie, vier dagen tijd hadden we 16 leerkrachten afwezig waarvan negen positief. Zes klassen moesten in quarantaine. Dan hebben we de crisiscel laten bijeenroepen en beslist de school te sluiten.”