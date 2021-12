"Zorgt deze corona-aanpak voor een vertrouwensbreuk met de politiek? Ik vrees dat dat de enige juiste analyse is"

Wanneer politici zelf kritiek leveren, of zoals minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke deed, bij de voorstelling van het compromis meteen spreken over een “teleurstellend” resultaat, is het dan te verwonderen dat 7 op de 10 van de gevaccineerden zegt niet meer te geloven in de deskundigheid van de politici. Dat blijkt uit de Motivatiebarometer van de Gentse Universiteit, en dat is het hoogste cijfer gemeten in die barometer. En dat is dan nog bij de overtuigden van het beleid, bij de gevaccineerden. Hoe groot zou dat vertrouwen nog zijn bij de andere groep? Of bij die betogers gisteren op straat?

Na het Overlegcomité spraken sommige sectoren over een vertrouwensbreuk met de politiek. Ik vrees dat dat de enige juiste analyse is.