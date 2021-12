Arno in januari weer op podium na pauze van paar maanden: "Muziek is mijn therapie"

Het gaat goed met muzikant en zanger Arno. Na een pauze van enkele maanden gaat hij opnieuw optreden. Hij kondigde vanochtend aan dat hij op 12 januari een Radio 1 Sessie zal spelen. "Alles is ok", zei Arno in "De ochtend" op Radio 1. "Ik ben al aan het repeteren. Als ik muziek speel, voel ik me goed, dat is mijn therapie."