Bokrijk schrapt Winterlicht door vierde coronagolf: "Veiligheid van bezoekers en medewerkers is prioritair"

Corona gooit ook roet in het eten bij de organisatie van Winterlicht, het event met een mengeling van theater, circus en kermis in Bokrijk. "Het is niet haalbaar", zegt Igor Philtjens, de voorzitter van Bokrijk. “Dit event kan, gezien de omstandigheden, niet meer optimaal georganiseerd worden. De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers is prioritair.” De mensen die al een ticket kochten, krijgen dit automatisch terugbetaald, verzekert Bokrijk.