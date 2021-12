Brugge start meetcampagne om bodemvervuiling in wijk Christus Koning te meten

Die vervuiling is historisch en de stad krijgt er veel vragen over van buurtbewoners, zegt schepen van leefmilieu Franky Demon (CD&V): “150 jaar geleden was de gasfabriek hier op Christus Koning. Dan is Fluvius naar hier gekomen. Men moet daar niet onnozel over doen, men weet dat er verontreiniging in de bodem zit, dat was jammer genoeg zo in die tijd. Ovam houdt dat in de gaten en zou ook saneren als Fluvius zou vertrekken uit de wijk.”

Voor de campagne “meten is weten” schreef de stad Brugge een duizendtal mensen aan in de wijk. Iedereen mag de grond in zijn tuin laten analyseren, maar niemand is verplicht. In de loop van volgend jaar zullen er dan huisbezoeken en analyses gebeuren.