Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaat zelf energieleverancier Engie contacteren over kernuitstap

De Croo zal Engie twee vragen voorleggen. Een: ziet Engie Electrabel het nog goedkomen met de gascentrale in Vilvoorde? Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert - voorlopig - een vergunning toe te kennen aan het project. Naar alle waarschijnlijkheid zal het energiebedrijf snel een nieuwe aanvraag indienen. Een tweede vraag is of Engie Electrabel nog iets ziet in een levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales? En indien het antwoord 'ja' is, onder welke voorwaarden dan?

Vandaag nog vroeg MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat de premier de leiding zou nemen over het dossier. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) legde haar collega's in de regering vrijdag een nota voor waarin ze voorstelt de wettelijke kalender voor de kernuitstap te bevestigen. Concreet gaat het om een sluiting van alle zeven kerncentrales ten laatste in 2025. Het kernkabinet boog zich vrijdag een eerste keer over het dossier. Vandaag/maandag stond een nieuwe bijeenkomst gepland.

"De minister van Energie heeft haar dossier op de best mogelijke manier samengesteld op basis van de rapporten van verschillende experts", luidt het in de entourage van De Croo. "De premier doet zijn werk door de kern te leiden en het is aan de kern om de komende dagen of weken een beslissing te nemen."

Ook het kabinet van minister Van der Straeten bevestigt het nieuws. "Engie bepaalt niet het energiebeleid, dat doet de regering, maar we vinden het een goede zaak dat de premier naar Engie stapt." Minister Van der Straeten nam de afgelopen weken ook zelf contact op met de energieleverancier.