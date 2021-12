Dodentol na vulkaanuitbarsting op het Indonesische eiland Java loopt op tot vijftien

Sommige huizen zijn bijna volledig verdwenen in as en modderstroo. Vulkaanuitbarstingen in Indonesië zijn niet ongewoon, het ligt in de ring van vuur, een zone waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden.

De bijna 3.700 meter hoge vulkaan is de hoogste berg van Java. Hij ligt in het Nationaal Park Bromo-Tengger-Semeru Nationaal Park, in het oosten van het eiland. De laatste grote uitbarsting van de Semeru dateerde van december 2020.



