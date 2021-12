Eerste betonnen kruis van opvallende gevel voor nieuwe parkeertoren in Mechelen geplaatst

De toren moet enkele bestaande parkings in de buurt vervangen, zoals die aan het Rode Kruisplein en de oude Carrefour-site. De toren is een eerst onderdeel van het project Keerdok. Over enkele jaren komen daar honderden nieuwe woningen. Het parkeergebouw ligt aan de ingang van de stad en moet een opvallend landmark worden. De gevels worden afgewerkt met opvallende betonnen elementen in de vorm van een kruis. In totaal worden er 265 van die elementen geplaatst. Het gebouw zit flexibel in mekaar. Zo kunnen parkeerverdiepingen makkelijk omgevormd worden naar bijvoorbeeld kantoren als daar nood aan is. Er kan ook een andere tijdelijke invulling aan worden gegeven.