Eigenaars van leegstaande supermarkt in Beringen buiten vervolging gesteld voor dodelijke brand

"De eigenaars van het pand zijn opgelucht", laat hun advocaat Tom Van Overbeke weten. “Volgens de raadkamer is het uitgesloten dat de rechtbank in deze zaak tot een schuldigverklaring zou kunnen komen. Het parket is het daar trouwens mee eens. Hopelijk komt er nu een einde aan de insinuaties dat de eigenaars verantwoordelijk zouden zijn voor de brandstichting met als doel de verzekering op te lichten. Als er ook maar iets in die richting zou wijzen, had het parket hen heus wel vervolgd."