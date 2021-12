Achter virtuele tralies: hoe "Facebook jail" of tijdelijke schorsing op sociale netwerk cultstatus verwerft

Wat voor sommigen aanvoelt als een ongemakkelijkheid, een beperking of zelfs een onrecht voor iets dat helemaal niet slecht bedoeld was, is voor anderen verworden tot een echte geuzentitel. Op het netwerk zelf wemelt het ironisch genoeg van groepen vol gebruikers die claimen in de befaamde Facebook jail gezeten te hebben. Deze inmates of "gevangenen" proberen elkaar te overbluffen in hun aantal dagen schorsing en de daden die daartoe geleid hebben. Vooral memes lijken in veel groepen aanleiding te zijn tot schorsing. Maar ook complotten over corona, Bill Gates en pedofilienetwerken doen het goed.

In veel gevallen bevestigt een tijdelijke verbanning voor deze Facebookgebruikers dat ze een "ongemakkelijke waarheid" onthullen en dat een straf dus niet meer is dan een erkenning. Dat toont bijvoorbeeld de merchandise die in de groepen rondgaat. Op een gegeven moment verkocht iemand zelfs kerstversiering en sleutelhangers met een verwijzing naar de Facebook jail op. Ook T-shirts zijn in slechts enkele muisklikken gevonden.