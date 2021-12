Vergeet kerstfilms en eindejaarsspecials: op Nederlandse zender SBS6 kijk je op kerst naar een knisperend haardvuur

Vorig jaar koos SBS6 nog voor de Disney-film "Frozen" op de avond van Kerstmis. Dat was toen geen kijkcijferkanon en eindigde zelfs niet in de top 25 van meest bekeken programma's die dag. Louwerens is zich bewust van het feit dat deze uitzending waarschijnlijk nog minder kijkers zal lokken, maar vindt dat geen probleem: "We hopen uiteraard dat zo veel mogelijk mensen onze programma's bekijken, maar toch gaan we het dus voor één keer anders doen."