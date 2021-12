Lokfietsen in Gent krijgen nieuw gps-systeem om fietsdieven te betrappen

"Het gps-systeem vertoont technische mankementen. In principe is het zo dat, als de fiets wordt verplaatst, wij daarvan een signaal krijgen", zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie. "Dat gebeurde soms niet op tijd, en zelfs een enkele keer helemaal niet." Een keer is de politie zelfs ver buiten Gent moeten gaan om een lokfiets te halen. En dat is niet de bedoeling, vertelt hij: "Die fiets bleek in Anderlecht te zijn. We hebben dan de lokale politie verwittigd die de fietsdieven heeft geklist en we zijn de fiets gaan ophalen."