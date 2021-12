Hapert je wifi in je huis? Het kan aan je kerstlichtjes liggen

Guy Vandenbosch, professor elektrotechniek aan de KU Leuven: "Het gaat vooral om kerstverlichting waar elektronica in zit, bijvoorbeeld om van kleur te veranderen of te pinkelen. De elektronica binnenin zorgt ervoor dat signalen teruggaan naar het elektriciteitsdistributienet, als je daar geen gepaste filter op zet." Hoe kan dat de wifi nu verstoren?

"Als je ook een wifisysteem gebruikt met een draadloze verbindingsset die je in het stopcontact steekt bij je router of modem en tegelijk in de kamer waar je televisie staat, dan gaat het wifisignaal ook via het elektriciteitsdistributienet. En je ziet het al komen: de storingen van je lampjes zitten op dat net, maar ook je wifi. Het ene signaal gaat dus het andere storen."