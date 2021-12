Na vrijwillige testdag sluit school in Bierbeek: "In elke klas minstens twee positieve leerlingen"

In heel wat scholen vallen leerlingen en leerkrachten uit door corona, dat is ook het geval in school de Kinderberg in Bierbeek. Directeur Lieselotte Vereecke besloot daarom alle leerlingen te testen. “We merkten dat er meer en meer besmettingen in de school binnenkwamen, ook meer en meer ouders testten positief waardoor leerlingen in quarantaine moesten. Vorige week waren we dan nog maar met de helft van de kinderen op school. We hadden toen al het gevoel dat er veel meer boven ons hoofd hing”, aldus de directeur.