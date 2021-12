Hondenweide aan De Kevie in Tongeren krijgt schuilhuisje: "Zo zitten we droog in de winter"

"Het is echt een mooi verhaal", vult schepen van Leefmilieu Patrick Jans (Tongeren.nu) aan. "En het is ook een duurzaam verhaal want we hebben gekozen voor acacia als bouwmateriaal. Dat is het meest duurzame hout dat zonder behandeling weer en wind kan doorstaan. En mooi is ook dat het gaat om hout van een boom die hier in Tongeren gerooid werd, voor de aanleg van het stadspark De Motten. Dus die boom krijgt hier nu een tweede leven, dat is toch het toppunt van duurzaamheid", besluit hij.