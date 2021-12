Hooligan die vuurpijl gooide tijdens Beerschot-Antwerp aangehouden voor poging tot doodslag

Normaal worden incidenten in voetbalstadions afgehandeld met een administratieve boete. Maar in dit geval tilt het parket van Antwerpen zwaar aan de feiten: "Het gaat om een duidelijke actie tegen supporters van een andere ploeg, die samengepakt zitten in een vak van een stadion, die op dat ogenblik ook geen andere weg uitkunnen. Dus hun fysieke integriteit staat zwaar op het spel. Een vuurpijl gooien in die omstandigheden is totaal onaanvaardbaar en crimineel gedrag", zegt Kristof Aerts van het parket. Het parket vroeg daarom aan de onderzoeksrechter om de man aan te houden, en dat is gebeurd. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, poging tot brandstichting in een gebouw waar mensen aanwezig waren en bedreiging.