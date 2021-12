Huishoudhulpen voeren actie in Beringen voor meer koopkracht: "Werkgevers beweren dat er geen geld is, maar er wordt veel winst gemaakt"

ABVV, ACV en ACLVB hielden vandaag een protestactie aan het hoofdkantoor van Het Poetsbureau in Paal-Beringen. De Sint gaf er symbolisch een brief aan CEO Jo Mellemans met de eisen van de vakbonden, want de onderhandelingen in de sector van de dienstencheques zitten muurvast.

“De werkgevers zeggen dat er geen geld is maar wij denken dat er twee opties zijn”, zegt Femke Buys van het ACV. “Ofwel zijn er bedrijven zoals deze die voldoende winst maken en die genoeg verdienen om extra’s aan hun huishoudhulpen te geven, ofwel is er een andere optie en dat is dat de rekening doorgeschoven wordt naar de klanten die vaak meer dan voldoende bereid zijn om te betalen. Want met de vooropgestelde 0,4% loonsverhoging kunnen mensen hun rekeningen niet betalen”, zegt Buys.

"Maar dat is nog niet alles", gaat Buys verder. “Een groot knelpunt zijn de gebrekkige vervoers- en de parkeerkosten. Zonder wagen geraken huishoudhulpen bijna nergens en de brandstofprijzen swingen de pan uit. De huishoudhulpen krijgen maar 13 cent per kilometer voor de verplaatsing tussen twee klanten, terwijl de overheid 37 cent voorziet. Dat bedrag moet absoluut opgetrokken worden."