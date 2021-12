Muzikant en componist John Miles, bekend van "Music (was my first love)", is overleden

In 1976 scoorde John Miles een wereldhit met "Music (was my first love)". Dit nummer groeide uit tot het lijflied van "Night of the Proms", waar Miles al tijdens de eerste editie in 1985 te gast was. Sinds het begin van de concertreeks in Antwerpen maakte de muzikant integraal deel uit van de tour, met uitzondering van de twee jaar waarin hij Tina Turner begeleidde als musical director en leadgitartist.



Bekijk zijn grootste hit hier "Music (was my first love"):