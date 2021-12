Kerstmarkt op 't Zand in Brugge stopt er definitief mee: "Veel volk in Brugge dit weekend, maar niet op die kerstmarkt"

Vorig weekend was het heel slecht weer, maar dat was het voorbije weekend al een pak beter. Daardoor was het wel druk in de winkelstraten en op de andere 2 kerstmarkten, maar op 't Zand bleef het tegenvallen. “We hebben inderdaad moeten vaststellen dat heel wat uitbaters er de brui aan hebben gegeven. We zien ons verplicht om daar te stoppen. We hebben ook een aantal standhouders een nieuwe plek kunnen geven op het Simon Stevinplein en vooral op de markt”, zegt Dirk Vanhegen van de handelsgebuurtekring.

Vanhegen ziet nog enkele andere oorzaken: “Het zou te afgelegen liggen, de coronapas zou het niet aantrekkelijk maken en er zou ook een te stevige wind staan. Ook de lichtwandeling van Wintergloed die er niet passeerde en feit dat er vanuit het koning Albert park geen instroom was van toeristen heeft ook niet geholpen”, besluit Vanhegen.

Samen met de stad zal de handelsgebuurtekring nu evalueren of er volgend jaar nog op 't Zand een kerstmarkt zal georganiseerd worden.