Franstalige ministers boos op Jambon: "Overlegcomité gevraagd zodat De Wever Sinterklaasshow niet hoefde af te zeggen"

Bart De Wever zei in "De afspraak op vrijdag" dat hij woensdag met Jambon had samengezeten, en toen is afgesproken dat ze offers zouden brengen in de massarecreatie. "Het is moeilijk uit te leggen dat als er ICU's (intensive care units) crashen, je nog volle sportpaleizen op televisie ziet."

Waarom heeft hij dan als burgemeester niet zelf ingegrepen? De Wever vindt dat er geen opbod mag komen tussen burgemeesters, omdat er dan geen samenhangend beleid meer is.

En over eventuele schadeclaims was De Wever heel open. "Wie bepaalt, die betaalt", waardoor het stadsbestuur inderdaad zou kunnen opdraaien voor eventuele claims. Nu is het de Vlaamse regering die steun zal betalen, en daardoor komt de rekening dus ook terecht bij een bestuursniveau waar de N-VA mee bestuurt, klinkt het nog in de entourage van Jambon.