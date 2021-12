Leuven organiseert aangepast lichtparcours: “Licht in donkere dagen”

Door corona zijn heel wat activiteiten en evenementen afgelast. Zo ook in Leuven, daar is het programma van Wintertijd behoorlijk door mekaar geschud. Geen kerstmarkt, geen eindejaarscorrida, geen nieuwjaarsdrink. Maar de stad laat enkele activiteiten toch doorgaan, om zo wat “licht te brengen in donkere dagen”. Zo kan je van 11 tot 18 december naar het lichtparcours (un)Holy Light. Op verschillende plaatsen in de stad kan je dan magische lichtkunstwerken gaan kijken, zoals in de Kruidtuin of Museum M.