Malaria eiste 69.000 extra doden in 2020 als gevolg van de coronapandemie, zegt de WHO

Het goede nieuws is dat de Wereldgezondheidsorganisatie eind oktober een eerste malariavaccin heeft aanbevolen voor kinderen in Afrika. Het vaccin is ontwikkeld door de Belgische afdeling van farmareus GlaxoSMithKline in Waver. Enkele weken na die aankondiging, liet ook de medische donor GAVI weten dat het de verspreiding van het vaccin zou helpen finaniceren. Maar er is veel geld nodig. De WHO schat dat de budgetten om malaria tegen 2030 bijna uit de wereld te helpen, bijna moeten verdriedubbelen.