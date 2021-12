Maskers beschermen wel degelijk tegen corona, zelfs als ze niet helemaal correct worden gedragen

Eerst het slechte nieuws: drie meter afstand is niet genoeg om beschermd te zijn. Zelfs op die afstand duurt het minder dan vijf minuten voor iemand die niet gevaccineerd is en die in de ademtocht staat van iemand met COVID-19, met een zekerheid van bijna 100 procent besmet raakt.

Het team uit Göttingen was verbaasd over hoe groot het risico op infectie met het coronvirus wel is. "We hadden niet gedacht dat het op een afstand van verschillende meters zo weinig tijd zou vragen om de besmettelijke dosis op te nemen uit de adem van een virusdrager", zei Eberhard Bodenschatz, de directeur van het MPI für Dynamik und Selbstorganisation en een van de auteurs van de studie.

Op die afstand heeft de uitgeademde lucht zich al verspreid in een kegelvorm in de lucht en de besmettelijke deeltjes zijn dus ook al verdund. Bovendien vallen de bijzonder grote en dus virusrijke deeltjes na slechts een korte afstand in de lucht op de grond.

"In onze studie hebben we vastgesteld dat het risico op besmetting enorm hoog is na slechts enkele minuten, zelfs op een afstand van drie meter, als de besmette personen de hoge virale lading hebben van de deltavariant van het SARS-CoV-2-virus", zei Bodenschatz. En dergelijke ontmoetingen zijn onvermijdelijk in scholen, restaurants, clubs of zelfs buiten, zeggen de onderzoekers.