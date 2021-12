Mechelen experimenteert met nieuw type laadpaal in de hoogte op voorgevels

Mechelen wil het aantal laadpalen uitbreiden om de inwoners zo veel mogelijk aan te moedigen om elektrisch te rijden, en de klimaatambities te steunen. De stad start nu een proefproject met een nieuw soort laadpaal, de Lupus. Deze laadpaal wordt tegen de voorgevel van een huis gemonteerd en hangt dus in de hoogte, zodat de oplaadkabel de voorbijgangers zo min mogelijk hindert.

De stad wil de laadpalen testen in drie stadswijken en ze zoekt in de teststraten telkens een groep bewoners die samen gebruik willen maken van zo'n laadpaal. Die zal dan bij één van hen tegen de gevel hangen. Het laadpunt wordt aangesloten op de meterkast van de woning, en via een app kunnen de kosten verdeeld worden en kunnen er afspraken gemaakt worden over wie wanneer aan de beurt is. Als aanmoediging zal de stad de aankoop- en installatiekosten op zich nemen. De gebruikers betalen dus enkel de elektriciteitskosten.



Lupys is het derde project met laadpalen dat nu loopt in de stad Mechelen. Er is bijvoorbeeld ook al een project waarbij laadstations aangesloten zijn op straatkasten met telecomapparatuur van Proximus. Er zijn nu 139 (semi-)publieke laadpalen in Mechelen.