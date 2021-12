Mechelse school kan mondmaskerplicht in eerste leerjaar vermijden: "Goed ventileren en voldoende afstand tussen de banken".

De klassen van het eerste leerjaar van de school aan de Battelsesteenweg liggen in een afzonderlijk gebouw. Dat komt nu goed uit. "We hebben de regels eens goed bekeken. De mondmaskers kunnen af als andere maatregelen voldoende worden nageleefd", legt directeur Tom Smets uit. "De leslokalen van het eerste leerjaar kunnen maximaal worden geventileerd, dat wijst onze CO2-meter uit. De banken staan ook ver genoeg uit elkaar. De klassen van het eerste leerjaar bevinden zich in een ander gebouw dan de overige leerjaren. De kinderen komen niet in een gang want ze kunnen via de openstaande schuifdeuren gewoon naar buiten. Daarom moeten we deze kinderen niet opzadelen met een mondmasker. We raden wel aan om eventueel een jas of een dikke trui aan te doen."