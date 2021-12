Kunstenaar Enca Caen uit Merelbeke bouwt reuzengroot gouden ei in Spaans dorpje

In Orxeta, een dorpje in het Spaanse Alicante staat een reuzengroot, gouden ei van bijna 6 meter hoog. Het ei heeft ook een grote kroon. Het is een ontwerp van kunstenaar Enca Caen, een Merelbeekse ambassadeur, die is uitgeweken naar Spanje. Het ei symboliseert de wedergeboorte na de gezondheidscrisis en coronapandemie en is meteen ook een tijdscapsule. Op 1 januari gaat het dicht om pas over 10 jaar weer open te gaan.