Mister Night of The Proms John Miles overleden, Carl Huybrechts: "Hij was uitstekende muzikant en fijnproever"

"Het bericht komt hard binnen. Het is een donderslag bij heldere hemel. We hebben 30 jaar samengewerkt", vertelt Carl Huybrechts op Radio 2 Antwerpen. "Proms-organisator Jan Vereecke belde me met het slechte nieuws. Ik zag John voor het laatst na een concert van The Night of The Proms in Keulen, waar ik was als bezoeker. Ik heb er nog een tijdje met hem en zijn vrouw staan babbelen. We dronken samen nog een lekker glas wijn. Hij was niet alleen een fantastische muzikant op gitaar en piano met een hele goeie stem. John was ook, misschien wat ongewoon voor een Engelsman, een fijnproever. Als we gingen touren maar ook in Antwerpen, wist hij er overal de beste restaurants uit te pikken."