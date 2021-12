Molotovcocktail gegooid naar huis van Duitstalig Europarlementslid: "Mij lijkt dit het werk van anti-vaccinatieactivisten"

Pascal Arimont, die in het Europees Parlement zetelt namens de Christlich Soziale Partei (CSP, een zusterpartij van het cdH), ging zaterdagochtend broodjes halen voor zijn vrouw en kinderen, vertelt hij aan de redactie van RTBF: "Toen zag ik op mijn garagepoort in grote letters een boodschap staan: 'Liegen, chanteren, aanzetten tot haat, verdeeldheid zaaien... jullie zullen ervoor betalen.' Er hing ook een vreemde geur in ons huis. Iets later vonden we resten terug van een molotovcocktail, die naar de gevel van ons huis was gegooid, net onder de ramen van de kamer waar onze kinderen sliepen. Rond 1u 's nachts had ik ik wel een geluid gehoord, maar ik was toen niet gaan kijken. Blijkbaar was dat de molotovcocktail die gegooid werd. De brandstof was in het kelderraam gevallen."