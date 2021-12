Na het faillissement van Vlaamse Energieleverancier: kan het licht uitgaan? En wat met je voorschotten?

Dat kan. Vlaamse Energieleverancier is niet het enige bedrijf op de Belgische energiemarkt dat met dit systeem werkt. We staan ook aan het begin van de winter. Aan het einde van de winter kan dit probleem nog groter worden.



Het is zelfs niet het eerste faillissement in België. In september ging Energy2Business al failliet. Dat bedrijf leverde elektriciteit en gas voor de professionele markt in Wallonië en Brussel.



In Nederland zijn al vier leveranciers ten onder gegaan aan de hoge energieprijzen. Ook in Duitsland en Frankrijk is het al gebeurd. In het Verenigd Koninkrijk zou het zelfs al gaan om 25 faillissementen. Dit is dus zeker geen geïsoleerd geval.