Nieuw testcentrum in Lievegem op niet-conventionele plek: privé-initiatief verzekeringskantoor

Het kantoor werkt samen met thuisverplegingsdienst Mens & Zorg. De zelfstandig verpleegkundigen van de thuisverplegingsdienst doen dit naast hun gewone taak, want de thuiszorg moet natuurlijk ook blijven draaien. Verantwoordelijke Lode D'haenens: "We zien dat de nood aan testen enorm groot is en we wilden iets doen voor de burger. Ook om de huisartsen te ontlasten, zagen we de kans om zelf een testcentrum op te richten. Tussen haltwee en vijf uur 's middag staat de thuiszorg op een laag pitje en kunnen we het testcentrum bemannen"

Mensen van het laboratorium van het UZ Gent komen dagelijks de testen ophalen. "Er is overleg geweest met hen, zij hadden nog capaciteit over", zegt Dominique Willems. "Zij maken ook het resultaat bekend via de officiële weg."