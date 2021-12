Eurobiljetten krijgen make-over tegen 2024 (en iedereen mag mee bepalen hoe ze er zullen uit zien)

Op 1 januari 2002 namen de Belgen afscheid van de Belgische frank en stapten we over op de euro. Nu, 20 jaar later, wil de Europese Centrale Bank de eurobiljetten in een nieuw jasje steken. "De bedoeling is om de biljetten zo te ontwerpen dat Europeanen, ongeacht leeftijd of achtergrond, zich er beter mee kunnen identificeren", zegt Christine Lagarde.