Waar komt de omikronvariant vandaan en hoe lang gaat die al rond? "Mogelijk al een jaar of langer"

Dat zegt ook Neyts. "Deze variant is wellicht ergens ontstaan in Sub-Sahara-Afrika bij iemand die bijvoorbeeld hiv-positief was en geen medicatie kreeg, waardoor het immuunsysteem onderdrukt was", legt Neyts uit in "De ochtend". "Het virus is daardoor kunnen blijven vermenigvuldigen in die patiënt, waardoor er iets nieuws is kunnen ontstaan."