Kan een school mijn kind zonder mondmasker weigeren? En wat dan met het recht op onderwijs? 

"Hoe zij het reglement afdwingt, is de keuze van de school", zegt Van den Abeele dan weer. "Een school zou in principe ook wel orde- en tuchtmaatregelen kunnen nemen. Dat wil zeggen dat zij bijvoorbeeld leerlingen in de lessen kunnen weigeren. Dat is juridisch perfect mogelijk. Maar of dat wenselijk is, is een andere zaak", aldus Van den Abeele.