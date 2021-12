Ook dit jaar geen kerstduik in de Brugse Reien

In 2019 was het de slechte waterkwaliteit die een stokje stak voor de Brugse kerstduik. Vorig jaar konden de IJsberen niet van de Carmersbrug duiken door de geldende coronamaatregelen en ook dit jaar gooit corona roet in het eten.

Om hun kerstduik, die op 18 december zou plaatsvinden, te financieren, verkoopt de Brugse IJsberenkring normaal gezien warme soep, chocomelk en jenever aan een kraampje. "Vanuit de stad Brugge is nu beslist dat er geen raamverkoop mag zijn. Dat is voor ons een inkomen om alles te kunnen organiseren. Gezien dat niet kan, is het voor ons verlieslatend’, vertelt Katrien Kerckhove van de Brugse IJsberenkring.