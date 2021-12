Oplichters met vals geld veroordeeld tot 40 maanden cel na mislukte deal aan Wijnegem Shopping Center

De drie mannen hadden de verkoper verteld dat ze over een grote som cash geld beschikten in biljetten van 500 euro. Ze wilden die omwisselen naar kleinere coupures en beloofden hem 20 procent commissie. De man moest contact opnemen met de oplichters en zeggen - als codetaal - dat hij flessen wijn te koop had. Hij rook onraad en lichtte de politie in. Die stelde voor om te laten weten dat hij zogezegd vier flessen wijn wilde verkopen, goed voor 40.000 euro. De man trok samen met een politieman in burger naar de afspraak in het Wijnegem Shopping Center liet het geld zien. De oplichters namen hen daarna mee naar hun auto en overhandigden daar valse coupures van 500 euro. Toen ze nadien wilden wegrijden, werden ze klemgereden door de politie en in de boeien geslagen. Het drietal had volgens de procureur al eerder mensen opgelicht in Spanje, Italië en Frankrijk. De verdediging had gepleit dat de feiten werden uitgelokt door de politie, maar de rechter ging daar niet in mee.