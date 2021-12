Opnieuw dwarsboomt stikstofuitstoot uitbreidingsplannen van boeren, deze keer in Gooik

Wat is het probleem met stikstof? Op zichzelf is er geen probleem. Onze atmosfeer bestaat er voor ongeveer 80% uit. Maar wanneer stikstof omgezet wordt in ammoniak (bijvoorbeeld uit mest) of stikstofoxiden (bij verbranding, bijvoorbeeld door de industrie of in uitlaatgassen) kan het wél voor problemen zorgen. Wanneer dat neerslaat op natuurgebied, kan dat de bodem doen verzuren. Daardoor gaan brandnetels, bramen en grassen woekeren terwijl veel andere kwetsbare natuur achteruit gaat. 78% van de stikstof die in ons land is uitgestoten en hier neerslaat op de bodem, komt uit de landbouw.