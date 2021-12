Opnieuw veroorzaken witte vrachtwagens langs Ninoofsesteenweg in Dilbeek overlast

Twee jaar geleden stonden er ook al witte vrachtwagens geparkeerd op de Ninoofsesteenweg , dat veroorzaakte toen ook al overlast. Het gemeentebestuur greep in: “We hebben toen een oplossing gevonden door te overleggen met de firma die verantwoordelijk was. Ze hebben toen een oplossing op eigen terrein gevonden”, zegt schepen Stijn Quaghebeur.

Of het nu om dezelfde firma gaat als twee jaar geleden is nog niet duidelijk, maar de schepen heeft alvast gevraagd om dat te onderzoeken. “Ik vermoed wel dat de vrachtwagens van hetzelfde bedrijf komen. We gaan hen nu vragen waarom ze weer parkeren op de Ninoofsesteenweg en ook vragen om de vrachtwagens daar weg te halen en op eigen terrein te parkeren. Mocht dat niet kunnen, moeten we toch eens kijken om verbodsborden te plaatsen op de steenweg, al doen wat dat liever niet.”, aldus de schepen.