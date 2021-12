Oud-regeringsleider Myanmar Aung San Suu Kyi veroordeeld tot vier jaar cel door militaire junta

“Volgens de junta zou ze een eerlijk proces krijgen, maar de rechtbanken staan onder controle van het leger” zegt Langerak. De voormalie regeringsleider is niet opgesloten in de gevangenis: “Het gaat goed met haar gezondheid. Ze zit niet in de gevangenis, maar thuis in huisarrest.”

Volgens Langerak is vooral haar populairiteit een bedreiging voor de macht van het leger: “Ze blijft natuurlijk een grote bedreiging voor het leger, vanwege haar enorme populariteit. Bij de laatste verkiezingen haalde ze zoveel meer stemmen dan de kandidaten van het leger, dat die laatste haast moesten ingrijpen”.



Suu Kyi kwam zelf in opspraak nadat het leger minderheden in Myanmar erg hard aanpakte. Suu Kyi veroordeelde dat geweld niet. In 1991 kreeg de politica de Nobelprijs voor de Vrede.