Ouders in Tongeren dreigen met gerechtelijke stappen als hun kind verplicht wordt mondmasker te dragen

In heel wat scholen worden vooral de leerlingen van de eerste twee leerjaren zo ver mogelijk uit elkaar gezet zodat af en toe het mondmasker toch eventjes af kan. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Vrije Lagere School Berkenbos Heusden-Zolder en in Next Basisschool Kosmos Zonhoven. In basisschool De Berk in Paal, Beringen, wordt er nu zelfs les gegeven in de keuken van de school om voldoende afstand tussen de kinderen te kunnen garanderen.